GF Vip 7 | Alfonso Signorini spiazza tutti con la sua decisione | l’indizio social

Pubblicità

infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini svela il quinto indizio: Maradona Jr nuovo concorrente? - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini sotto shock: Maurizio Costanzo senza filtri sulla Bruganelli - MondoTV241 : GF Vip, Diego Armando Jr sarà un inquilino della casa? Ecco l'indizio di Alfonso Signorini #diegoarmandojr #gfvip… - leggoit : Gf Vip, Alfonso Signorini svela il quinto indizio. Chi sarà il prossimo concorrente? - andreastoolbox : #GF Vip 7, Alfonso Signorini e l’indizio sul quinto concorrente -

Tale quale show , di venerdì, sfiderà il GfdiSignorni. Torneranno, come sempre, i giurati più forti dei programmi tv: riconfermato anche Cristiano Malgioglio , che in queste settimane ......motivo non ha fatto più il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello5 A svelare l'arcano ci aveva pensato proprio...GF VIp 7, il conduttore Alfonso Signorini spiazza tutti con la sua decisione: l'indizio rivelato sui social non lascerebbe dubbi!Ginevra Lamborghini pronta a sbarcare al GF VIP 7, dopo aver sfiorato l'ingresso nella casa alcuni edizioni fa quando Alfonso ...