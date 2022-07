Futuro De Ligt, arriva l’annuncio del CEO del Bayern! (Di sabato 16 luglio 2022) Se ne parla ormai da giorni e l’interesse da parte del Bayern Monaco per il difensore olandese Matthijs de Ligt si fa sempre più pressante. Il centrale ex Ajax, di proprietà della Juventus, vuole cambiare aria. Dopo 3 anni tra le fila della Vecchia Signora, il rendimento non è certo stato quello che tutti si aspettavano, dopo aver visto all’Ajax un difensore capace e che spiccava per la sua leadership in mezzo al campo. Le strade di de Ligt e della Juventus sono destinate a separarsi. Dopo un primo, grande interesse del Chelsea per il classe’99, i blues hanno invece virato su Koulibaly, lasciando così spazio all’ incursione del Bayern Monaco, che in pochissimo tempo ha già trovato un accordo per quanto riguarda lo stipendio del giocatore. Adesso manca solo da soddisfare le richieste bianconere, ma tutto lascia intendere che sia solo questione di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Se ne parla ormai da giorni e l’interesse da parte del Bayern Monaco per il difensore olandese Matthijs desi fa sempre più pressante. Il centrale ex Ajax, di proprietà della Juventus, vuole cambiare aria. Dopo 3 anni tra le fila della Vecchia Signora, il rendimento non è certo stato quello che tutti si aspettavano, dopo aver visto all’Ajax un difensore capace e che spiccava per la sua leadership in mezzo al campo. Le strade di dee della Juventus sono destinate a separarsi. Dopo un primo, grande interesse del Chelsea per il classe’99, i blues hanno invece virato su Koulibaly, lasciando così spazio all’ incursione del Bayern Monaco, che in pochissimo tempo ha già trovato un accordo per quanto riguarda lo stipendio del giocatore. Adesso manca solo da soddisfare le richieste bianconere, ma tutto lascia intendere che sia solo questione di ...

