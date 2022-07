Firenze: lui muore, lei in fin di vita. Lite o gioco erotico finito male in un hotel vicino al Ponte Vecchio (Di sabato 16 luglio 2022) Lui è morto, lei è ricoverata in gravissime condizioni. La scena nella camera di un albergo vicino al Ponte Vecchio, a Firenze. La donna, con una serie di ferite sul corpo, è stata portata in ospedale e operata. L'ipotesi del gioco erotico è quella ritenuta, al momento, più probabile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 16 luglio 2022) Lui è morto, lei è ricoverata in gravissime condizioni. La scena nella camera di un albergoal, a. La donna, con una serie di ferite sul corpo, è stata portata in ospedale e operata. L'ipotesi delè quella ritenuta, al momento, più probabile L'articolo proviene daPost.

