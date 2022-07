Delusione per Fedez, il suo amico è già stato tradito: ecco cosa è successo (Di sabato 16 luglio 2022) Fedez ha infiammato Milano insieme a J-Ax con il concerto benefico e la gioia era tantissima. Ora però ha fatto spazio alla Delusione per il suo amico. Il cantante non ha paura di mostrare le sue emozioni e negli ultimi periodi ha condiviso molto coi suoi fan. Momenti duri come la malattia che lo ha colpito improvvisamente ma anche emozionanti come il concerto a Milano. Fedez-Altranotizia (fonte: Google)Fedez però non sembra aver concluso con le emozioni e stavolta si tratta di Delusione. Non per se stesso in realtà ma per un suo caro amico che sembra già aver subito un tradimento dalla sua nuova fiamma. Sapete di chi si tratta? Fedez e la Delusione per l’amico Fedez sta vivendo un ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 luglio 2022)ha infiammato Milano insieme a J-Ax con il concerto benefico e la gioia era tantissima. Ora però ha fatto spazio allaper il suo. Il cantante non ha paura di mostrare le sue emozioni e negli ultimi periodi ha condiviso molto coi suoi fan. Momenti duri come la malattia che lo ha colpito improvvisamente ma anche emozionanti come il concerto a Milano.-Altranotizia (fonte: Google)però non sembra aver concluso con le emozioni e stavolta si tratta di. Non per se stesso in realtà ma per un suo caroche sembra già aver subito un tradimento dalla sua nuova fiamma. Sapete di chi si tratta?e laper l’sta vivendo un ...

Pubblicità

spanof : @Giul_Granato Delusione profonda per le parole scritte. Se il governo non fa gli interessi del paese si cambia. - Asiablog_it : #16LUGLIO 1950 ?????????? A Rio l'#Uruguay si laurea per la 2° volta campione del mondo di calcio, battendo contro ogn… - FrancescPrime4 : Non ho voglia di litigare. Non ho più voglia di rimanerci male. Non ho voglia di sforzarmi per cercare di far capi… - El_Trinche_ : @Manca_95 Rispetto la tua idea ma questo è stato venti minuti al brentford e ha scritto un messaggio con la mano su… - ageffe : @FrittittaD @serracchiani @pdnetwork È Draghi che vuole i 5S nel governo. Lo ha detto in tutte le lingue. Ma il rac… -