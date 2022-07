Decibel Bellini | “Facciamo un video per Koulibaly” | boato a Dimaro

(Di sabato 16 luglio 2022) Oggi c’è la presentazione della squadra del Napoli a, non ci sarà Kalidouche è andato al Chelsea. Ma il dj e speaker del Maradona,prima di cominciare al serata ha voluto mandare un saluto a: “Voglio fare un, magari gli viene anche un po’ di nostalgia.tutti un grande saluto ad un calciatore che ha vestito la maglia numero 26. Un saluto a Kalidou…“, con la piazza che ha risposto in coro: “”. Unper l’ex calciatore del Napoli che ha inviato anche una lettera ai tifosi azzurri, con la società partenopea che ha risposto al saluto. Insomma nessuna acredine o dissapore, semplicemente due strade che si dividono, conche resterà per sempre nei ...

