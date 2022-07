Crisi tra Politano e Spalletti: è successo con il procuratore a Dimaro (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle ultime settimane ha tenuto banco in casa Napoli un mini caso interno tra Luciano Spalletti e Matteo Politano con il secondo che sembrava sul piede di partenza. Il giocatore aveva dichiarato ai microfoni di SportItalia di non sentirsi più importante all’interno del progetto Napoli, dichiarazioni queste di certo non passate inosservate per il tecnico toscano. Spalletti a più riprese ha risposto sia al giocatore che ad alcune dichiarazione del suo procuratore sulla possibilità di vedere l’esterno con una maglia diversa da quella azzurra la prossima stagione. Oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport, torna sull’argomento che sembra pero essersi chiuso nel migliore dei modi. Politano (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images) Pare infatti essere tornato il sereno tra il tecnico ed il giocatore ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle ultime settimane ha tenuto banco in casa Napoli un mini caso interno tra Lucianoe Matteocon il secondo che sembrava sul piede di partenza. Il giocatore aveva dichiarato ai microfoni di SportItalia di non sentirsi più importante all’interno del progetto Napoli, dichiarazioni queste di certo non passate inosservate per il tecnico toscano.a più riprese ha risposto sia al giocatore che ad alcune dichiarazione del suosulla possibilità di vedere l’esterno con una maglia diversa da quella azzurra la prossima stagione. Oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport, torna sull’argomento che sembra pero essersi chiuso nel migliore dei modi.(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images) Pare infatti essere tornato il sereno tra il tecnico ed il giocatore ...

