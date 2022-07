Bombe | granate | un razzo | 150 ordigni bellici trovati in un campo nel Mugello

Pubblicità

AnsaToscana : Decine granate, bombe e razzo 2/a Guerra mondiale in Mugello. Fatti brillare quasi 150 ordigni di vario tipo e fabb… - venti4ore : Decine granate, bombe e razzo 2/a Guerra mondiale in Mugello Toscana - monibar125 : @ottobrerosa @AdrianaSpappa Vorrei vedere la fine intellettuale da salotto sulla linea del fronte sotto le granate… -

Agenzia ANSA

Il ritrovamento nei poressi di Luco, in provinciac di Firenze. Gli ordigni sono statin fatti brillare dagli ...... si parla e discute sempre di morti,, armi e attentati, trascurando quanta sofferenza questi ... oche carbonizzano i corpi, ricevono un'indelebile impulso sulla loro psiche". Ad ... Decine granate, bombe e razzo 2/a Guerra mondiale in Mugello Straordinario ritrovamento di un deposito di quasi 150 ordigni bellici, residuati della Seconda Guerra mondiale sono stati scoperti - e poi fatti brillare in un altro luogo, idoneo - in un terreno agr ...È stata un'area interessata dal conflitto bellico ed è tutt'oggi pericoloso: la Marmolada è ancora a rischio, stavolta per delle bombe sotterranee ...