Amichevoli 2022, Rakitic risponde a Kane: è 1-1 tra Tottenham e Siviglia (Di sabato 16 luglio 2022) Finisce 1-1 tra il Tottenham ed il Siviglia nella sfida amichevole del Suwon Wolrd Cup Stadium (Corea del Sud). Nel primo tempo le due squadre sono inevitabilmente un po’ scariche per via dei carichi di lavoro e le emozioni ne risentono. Tutto più vivace nella ripresa anche grazie ai numerosi cambi decisi dai due allenatori. Il risultato si sblocca al 50? grazie alla rete di Harry Kane. Gli spagnoli non si demoralizzano e dopo soli quattordici minuti trovano la via del gol con Ivan Rakitic, che fissa il risultato sul definitivo pareggio. Un risultato che sostanzialmente conta poco per le due formazioni ma che comunque può far guardare con ottimismo in vista dei prossimi impegni estivi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Finisce 1-1 tra iled ilnella sfida amichevole del Suwon Wolrd Cup Stadium (Corea del Sud). Nel primo tempo le due squadre sono inevitabilmente un po’ scariche per via dei carichi di lavoro e le emozioni ne risentono. Tutto più vivace nella ripresa anche grazie ai numerosi cambi decisi dai due allenatori. Il risultato si sblocca al 50? grazie alla rete di Harry. Gli spagnoli non si demoralizzano e dopo soli quattordici minuti trovano la via del gol con Ivan, che fissa il risultato sul definitivo pareggio. Un risultato che sostanzialmente conta poco per le due formazioni ma che comunque può far guardare con ottimismo in vista dei prossimi impegni estivi. SportFace.

