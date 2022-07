Ajax vicino a 22 milioni di euro per il sostituto di Lisandro Martinez (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 21:08:29 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato, i giganti olandesi dell’Ajax si stanno avvicinando alla conclusione di un accordo per la star dei Rangers Calvin Bassey. Una tale mossa da parte dei campioni di Eredivisie, ovviamente, arriva con un membro chiave dell’attuale linea di fondo del club sul punto di sigillare una mossa di grande valore in Premier League. Secondo tutta una serie di fonti, dopo settimane di speculazioni dilaganti, Lisandro Martinez è finalmente pronto per riunirsi con l’ex capo Erik ten Hag al Manchester United. Firmate le pratiche tra Ajax e Manchester United: accordo concluso per Lisandro Martínez in trasferta a titolo definitivo. 55 milioni di euro ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-16 21:08:29 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato, i giganti olandesi dell’si stanno avvicinando alla conclusione di un accordo per la star dei Rangers Calvin Bassey. Una tale mossa da parte dei campioni di Eredivisie, ovviamente, arriva con un membro chiave dell’attuale linea di fondo del club sul punto di sigillare una mossa di grande valore in Premier League. Secondo tutta una serie di fonti, dopo settimane di speculazioni dilaganti,è finalmente pronto per riunirsi con l’ex capo Erik ten Hag al Manchester United. Firmate le pratiche trae Manchester United: accordo concluso perMartínez in trasferta a titolo definitivo. 55di...

