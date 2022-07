Vanessa Incontrada splendida in costume: in rosso è piccante | Magnifica alla faccia degli hater (Di venerdì 15 luglio 2022) La conduttrice di origine iberica è apparsa sui social sfoggiando un costume rossissimo e infiammando i fan sul web. Proviamo a scoprirne di più. Vanessa Incontrada è una conduttrice e showgirl di origine catalana. E’ infatti originaria di Barcellona. Si trova tuttavia in Italia da tantissimo tempo. Anche se l’esordio sul piccolo schermo risale al 2003, la notorietà la deve soprattutto al programma Zelig, in onda su Italia 1 in coppia con Paolo Bisio. Oltre che presentatrice, la Incontrada è anche attrice e cantante. Nel 2019 si è resa protagonista con Gigi D’Alessio dello show Vent’anni che siamo italiani. Alcune altre trasmissioni di successo in cui la Nostra è stata protagonista, sono state: Festivalbar, Arcizelig, Let’s Dance, Prodigi, Amici di Maria De Filippi, Nonsolomoda, Striscia la notizia. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 luglio 2022) La conduttrice di origine iberica è apparsa sui social sfoggiando unrossissimo e infiammando i fan sul web. Proviamo a scoprirne di più.è una conduttrice e showgirl di origine catalana. E’ infatti originaria di Barcellona. Si trova tuttavia in Italia da tantissimo tempo. Anche se l’esordio sul piccolo schermo risale al 2003, la notorietà la deve soprattutto al programma Zelig, in onda su Italia 1 in coppia con Paolo Bisio. Oltre che presentatrice, laè anche attrice e cantante. Nel 2019 si è resa protagonista con Gigi D’Alessio dello show Vent’anni che siamo italiani. Alcune altre trasmissioni di successo in cui la Nostra è stata protagonista, sono state: Festivalbar, Arcizelig, Let’s Dance, Prodigi, Amici di Maria De Filippi, Nonsolomoda, Striscia la notizia. ...

