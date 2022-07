Unire Tempest e F-X. I piani di Londra e Tokyo per il caccia del futuro (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Giappone e il Regno Unito sarebbero vicini a un accordo per fondere insieme i rispettivi programmi per i caccia di nuova generazione Tempest e F-X. Il progetto, che nelle intenzioni dei due Paesi dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, sarebbe orientato alla riduzione dei costi di sviluppo, oltre ad allargare il potenziale mercato del sistema all’Asia. La spinta a combinare i due programmi sarebbe guidata da Mitsubishi Heavy Industries, responsabile dell’F-X, e la britannica BAE Systems. Il ruolo di Italia e Svezia Mentre i colloqui a Tokyo e Londra proseguono, non è ancora chiaro quale ruolo avranno gli altri partner del Tempest, Svezia e Italia, nel nuovo progetto con il Giappone. Secondo quanto rilevato dal comandante della Royal air force britannica, il maresciallo dell’aria Mike ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Giappone e il Regno Unito sarebbero vicini a un accordo per fondere insieme i rispettivi programmi per idi nuova generazionee F-X. Il progetto, che nelle intenzioni dei due Paesi dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, sarebbe orientato alla riduzione dei costi di sviluppo, oltre ad allargare il potenziale mercato del sistema all’Asia. La spinta a combinare i due programmi sarebbe guidata da Mitsubishi Heavy Industries, responsabile dell’F-X, e la britannica BAE Systems. Il ruolo di Italia e Svezia Mentre i colloqui aproseguono, non è ancora chiaro quale ruolo avranno gli altri partner del, Svezia e Italia, nel nuovo progetto con il Giappone. Secondo quanto rilevato dal comandante della Royal air force britannica, il maresciallo dell’aria Mike ...

