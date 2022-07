Un’automobilista incinta multata in Texas ha sollevato un gran dibattito (Di venerdì 15 luglio 2022) Sostiene di poter viaggiare sulla corsia per auto con più passeggeri, visto che per il codice penale dello stato anche i feti sono persone Leggi su ilpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Sostiene di poter viaggiare sulla corsia per auto con più passeggeri, visto che per il codice penale dello stato anche i feti sono persone

