Trovata in casa una “mozzarella” di cocaina | arrestato 33enne nel Napoletano

Pubblicità

Laura_0583 : @bellissima2021 Olivia, l’ho trovata nel fosso davanti casa. L’avevano investita e aveva zampe posteriori e bacino… -

Da quel momento però non farà più ritorno ae le ultime ore della sua vita restano un mistero. ... Serena vienecon mani e piedi legati da nastro adesivo e fil di ferro e un sacchetto dell'...In quellanon e stata ritrovata e poi Borsellino non se ne separava mai. Il fatto anomalo e ... dichiarando prima di aver affidato la borsa a magistrati, poi di averla cercata ma none ...L’Acr Messina questa mattina ha presentato in conferenza stampa il mister Gaetano Auteri e confermato il ds Marcello Pitino Giornata di presentazioni in casa Acr Messina ... Riganò Spero di trovare ...L'ha infine trovata in Rai 2 che, secondo le sue stesse parole ... Ci sarà lo studio, poi un po' di casa mia e anche la strada dove io andrò a fermare delle persone. Si tratta di uno show varietà in ...