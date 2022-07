Tour de France 2022 in tv oggi | orari venerdì 15 luglio | programma | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di venerdì 15 luglio 2022) Giro di boa alde. Dopo due giorni durissimi di alta montagna, con cinque GPM ‘hors-categorie’ che hanno vissuto il ribaltone in classifica generale, con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che indossa la maglia gialla, quest’il plotone vivrà una giornata di relativa tranquillità nella Le Bourg d’Oisans-Saint-Etienne di 192,6 chilometri. Percorso mosso, ma che non farà girare troppo la testa. Dopo nemmeno trenta chilometri dal via c’è la Cote de Brié, un terza categoria di 2400 metri a, 6,9%, poi tanta pianura fino a Tullins-Fures e arriva il Col de Parménie (5,1 km al 6,6%, seconda categoria). L’ultimo GPM è la Cote de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km al 4,5%, terza categoria), che scollina ad oltre 40 chilometri dal traguardo; in verità la strada salirà leggermente da Rive-De-Gier fino a La Talaudiere, ai ...

