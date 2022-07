Si toglie la vita a 16 anni in casa di accoglienza. Inchiesta della procura - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 15 luglio 2022) Personale del 118 Si è tolta la vita nella notte, con una corda legata a un albero nell'ampio giardino che accoglie la struttura per minori situata in via Ronco in località Quercia di Aulla. La 16enne ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Personale del 118 Si è tolta lanella notte, con una corda legata a un albero nell'ampio giardino che accoglie la struttura per minori situata in via Ronco in località Quercia di Aulla. La 16enne ...

Pubblicità

Frances25551623 : RT @DarioMontanari3: @ViVilaVitaOra eeee ma bisogna fermarlo … la vita si toglie quando c’è di mezzo milioni di italiani… mica può vivere u… - InternoPoesia : Secondo me la Chiesa si è sbagliata dicendo che chi si toglie la vita compie un peccato senza via d’uscita, che la… - DarioMontanari3 : @ViVilaVitaOra eeee ma bisogna fermarlo … la vita si toglie quando c’è di mezzo milioni di italiani… mica può vivere uno così ….. - destino79 : @silviaaaaa28 Sta cosa che la gente mette o toglie il follow in base all'essere o meno d'accordo su un argomento o… - Andre_Neo89 : @Adriano72197026 @roberta_vanzin Il male che fai prima o poi torna indietro, sempre. A volte è questione di mesi, a… -