Reggina, Inzaghi è già pazzo degli amaranto: 'Siamo dei vincenti, ma l'inizio sarà in salita' (Di venerdì 15 luglio 2022) C'è il clima del grande evento al "Granillo" . Sembra quasi che le lancette dell'orologio, di botto, abbiano riportato il popolo amaranto indietro di 20 anni, quando l'habitat naturale della Reggina ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 luglio 2022) C'è il clima del grande evento al "Granillo" . Sembra quasi che le lancette dell'orologio, di botto, abbiano riportato il popoloindietro di 20 anni, quando l'habitat naturale della...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | #Inzaghi è arrivato a Reggio Calabria per cominciare la sua avventura con la @Reggina_1914 ??… - Reggina_1914 : Mister #Inzaghi e Felice Saladini sono atterrati all’aeroporto di Reggio Calabria ?? - Glongari : #Reggina interesse per Igor #Radrezza apprezzato da Inzaghi - sasosbirvale : RT @ParliamoDiNews: Reggina, Inzaghi: `Sono felice di essere qui. Ripartire per me non era... #reggina #inzaghi #felice #ripartire #15lugli… - ParliamoDiNews : Reggina, Inzaghi: `Sono felice di essere qui. Ripartire per me non era... #reggina #inzaghi #felice #ripartire… -