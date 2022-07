“Questo corpo è implacabile”: la lode di Alicia McCarvell che fa bene a tutt* noi (Di venerdì 15 luglio 2022) Alicia McCarvell, TikToker e influencer che conta più di 800mila followers su Instagram e 5.5 milioni su TikTok, si è sempre impegnata a diffondere messaggi di body positivity nei suoi contenuti. Adesso si spinge oltre, dedicando al suo corpo una vera e propria poesia di lode. L’influencer ha condiviso un post sul suo account Instagram che mostra due foto, che la ritraggono di spalle, in Senza veli, per metà in ombra, lo sfondo nero: la didascalia è un inno alla forza e alla bellezza del suo corpo, una lode al modo in cui il suo corpo l’ha protetta, sostenuta, valorizzata. “Questo corpo è stato forte, anche quando l’ho ridotto in polvere. Si è ricostruito da solo, così che oggi potessi stare in piedi… Questo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 luglio 2022), TikToker e influencer che conta più di 800mila followers su Instagram e 5.5 milioni su TikTok, si è sempre impegnata a diffondere messaggi di body positivity nei suoi contenuti. Adesso si spinge oltre, dedicando al suouna vera e propria poesia di. L’influencer ha condiviso un post sul suo account Instagram che mostra due foto, che la ritraggono di spalle, in Senza veli, per metà in ombra, lo sfondo nero: la didascalia è un inno alla forza e alla bellezza del suo, unaal modo in cui il suol’ha protetta, sostenuta, valorizzata. “è stato forte, anche quando l’ho ridotto in polvere. Si è ricostruito da solo, così che oggi potessi stare in piedi…...

