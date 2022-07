Psg Skriniar, possibile chiusura nel weekend: le ultime (Di venerdì 15 luglio 2022) Milan Skriniar potrebbe salutare l’Inter in questo weekend: il Psg potrebbe fare il rilancio decisivo Milan Skriniar potrebbe salutare l‘Inter in questo weekend: il Psg potrebbe fare il rilancio decisivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mancare gli ultimi dettagli da limare. L’accordo tra le società si potrebbe chiudere a 65 milioni, al momento i francesi sono fermi a 60. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Milanpotrebbe salutare l’Inter in questo: il Psg potrebbe fare il rilancio decisivo Milanpotrebbe salutare l‘Inter in questo: il Psg potrebbe fare il rilancio decisivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mancare gli ultimi dettagli da limare. L’accordo tra le società si potrebbe chiudere a 65 milioni, al momento i francesi sono fermi a 60. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Inter-Psg, stallo per Skriniar: ballano 10 milioni, ecco come si può chiudere #calciomercato - MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - AlfredoPedulla : #Deligt-#Skriniar: giornata di riflessione, in attesa delle offerte di #Chelsea, #Bayern e #Psg. Non trascorrerà troppo tempo - celentanopaolo7 : RT @agostinomela: Il messaggio del psg è chiaro: nuotiamo sempre nell’oro, ma non facciamo più regali. Ora spetta a noi mandare un messaggi… - agostinomela : Il messaggio del psg è chiaro: nuotiamo sempre nell’oro, ma non facciamo più regali. Ora spetta a noi mandare un me… -