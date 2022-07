Pippo Baudo, il brutto male durante il programma: non lo sapeva nessuno (Di venerdì 15 luglio 2022) Pippo Baudo, conduttore storico della nostra televisione, ha avuto a che fare con una dura malattia. Una patologia molto brutta Nonostante abbia 86 anni, Pippo Baudo è ancora oggi uno dei volti più ricercati e seguiti. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che si è trovato a fare i conti con una terribile malattia, proprio nel momento in cui era al timone di un programma che ha contribuito a renderlo celebre. Nel corso degli anni Pippo Baudo è riuscito a collezionare un gran numero di successi, e a diventare uno dei conduttori più seguiti dal popolo italiano. Egli nel suo curriculum, non vede solo la conduzione di celebri programmi, ma anche la scoperta di artisti che oggi sono riusciti a farsi un nome grazie a lui. Nonostante tutto il suo ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 15 luglio 2022), conduttore storico della nostra televisione, ha avuto a che fare con una dura malattia. Una patologia molto brutta Nonostante abbia 86 anni,è ancora oggi uno dei volti più ricercati e seguiti. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che si è trovato a fare i conti con una terribile malattia, proprio nel momento in cui era al timone di unche ha contribuito a renderlo celebre. Nel corso degli anniè riuscito a collezionare un gran numero di successi, e a diventare uno dei conduttori più seguiti dal popolo italiano. Egli nel suo curriculum, non vede solo la conduzione di celebri programmi, ma anche la scoperta di artisti che oggi sono riusciti a farsi un nome grazie a lui. Nonostante tutto il suo ...

