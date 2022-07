Non rimpiangerò Mario Draghi, ecco perché (Di venerdì 15 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Non rimpiangerò Mario Draghi a Palazzo Chigi e non per un fatto di antipatia o di pregiudizio ma perché mi pare che il suo sia stato uno dei peggiori governi della Repubblica. In sintesi: ci sono migliaia di aziende del settore edilizio messe in crisi con ben 17 variazioni normative in sei mesi e con norme spesso retroattive sui bonus edilizi e solo per aver avuto fiducia nello Stato; al bonus 110% si deve l’aumento del Pil e gran parte della tenuta economica del Paese; l’aumento del prezzo del gas frutto di una politica estera che non ci potevamo permettere; la mancata compensazione da parte dell’Europa per il maggior costo per le sanzioni alla Russia che gravano sul nostro Paese (per la Brexit Francia e Germania le ottennero); lo spread che viaggia intorno ai 200 punti rispetto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Nona Palazzo Chigi e non per un fatto di antipatia o di pregiudizio mami pare che il suo sia stato uno dei peggiori governi della Repubblica. In sintesi: ci sono migliaia di aziende del settore edilizio messe in crisi con ben 17 variazioni normative in sei mesi e con norme spesso retroattive sui bonus edilizi e solo per aver avuto fiducia nello Stato; al bonus 110% si deve l’aumento del Pil e gran parte della tenuta economica del Paese; l’aumento del prezzo del gas frutto di una politica estera che non ci potevamo permettere; la mancata compensazione da parte dell’Europa per il maggior costo per le sanzioni alla Russia che gravano sul nostro Paese (per la Brexit Francia e Germania le ottennero); lo spread che viaggia intorno ai 200 punti rispetto ai ...

