Nettuno | occupazione arbitraria di suolo pubblico | in arrivo multe salate

(Di venerdì 15 luglio 2022). Nei prossimi giorni, con l’intensificarsi della presenza dei turisti, aumenteranno i controlli della Polizia locale nel centro, ed in particolare al borgo medievale. Saranno sanzionati gli esercenti che occuperanno spazi ulteriori a quelli concessi cone, se necessario, con la revoca delle concessioni. Il Comune ha avviato un programma di revisione di tutte le concessioni, ormai risalenti nel tempo, prorogate annualmente e di aggiornamento dei criteri per il rilascio. Il piano prevede anche le demolizioni dei manufatti abusivi. “Occorre ripensare alle modalità di concessione delin modo da garantire ancor di più il giusto equilibrio tra i prioritari profili di sicurezza e gli interessi degli operatori economici – afferma il Commissario ...

