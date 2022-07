Napoli, ore bollenti in difesa: Diallo sorpassa Kim (Di venerdì 15 luglio 2022) Le chiavi della difesa del Napoli sembravano ormai nelle mani di Kim Min-jae ma, come spesso accade, le sorprese – anche quelle poco gradite – sul calciomercato non mancano mai. Il sudcoreano infatti si sta allontanando dal club di De Laurentiis dopo un fitto giro di telefonate e trattative andato in scena nella serata di giovedì 14 luglio. Sul centrale del Fenerbache infatti è piombato il Rennes: l’allenatore Bruno Genesio – ha già allenato Kim al Beijing Guoan – ha contattato il giocatore che sta vacillando tra una promessa e l’altra e adesso il suo futuro potrebbe essere davvero in Ligue 1. Un inserimento inatteso da parte dei francesi, che ha fatto accelerare il Napoli sull’altra pista tenuta sempre viva negli ultimi giorni. EPA/IAN LANGSDON Abdou Diallo Renato Sanches Paris Saint German-Lille, a Parigi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Le chiavi delladelsembravano ormai nelle mani di Kim Min-jae ma, come spesso accade, le sorprese – anche quelle poco gradite – sul calciomercato non mancano mai. Il sudcoreano infatti si sta allontanando dal club di De Laurentiis dopo un fitto giro di telefonate e trattative andato in scena nella serata di giovedì 14 luglio. Sul centrale del Fenerbache infatti è piombato il Rennes: l’allenatore Bruno Genesio – ha già allenato Kim al Beijing Guoan – ha contattato il giocatore che sta vacillando tra una promessa e l’altra e adesso il suo futuro potrebbe essere davvero in Ligue 1. Un inserimento inatteso da parte dei francesi, che ha fatto accelerare ilsull’altra pista tenuta sempre viva negli ultimi giorni. EPA/IAN LANGSDON AbdouRenato Sanches Paris Saint German-Lille, a Parigi, ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Napoli, la lista per il dopo #KK è quella anticipata martedì sera: prima fila #Kim e non #Acerbi che anche in ques… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Sorrento, per proteggere i cavalli stop alle carrozzelle nelle ore più calde [di Mariella Parmendola] [aggiornamento delle… - imsarara_ : RT @kindtofeelgood: VENDO DUE BIGLIETTI PER IL 25 LUGLIO Partenza 25 luglio da Napoli Centrale ore 6:20, arrivo Torino Porta Nuova ore 12:4… - kindtofeelgood : VENDO DUE BIGLIETTI PER IL 25 LUGLIO Partenza 25 luglio da Napoli Centrale ore 6:20, arrivo Torino Porta Nuova ore… - MyWayASPI : Ore 12:48 15/07/2022 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 3 km per incidente tra Valdarno e Arezzo dal k… -