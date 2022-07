“Nagasaki” è il nuovo singolo di Mavì (Di venerdì 15 luglio 2022) È in rotazione radiofonica “Nagasaki” (Cantieri Sonori), il nuovo singolo di Mavì disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 12 luglio. Nagasaki è un brano che racconta una storia che solo le rapide possono tenere a galla. Una storia che va avanti a inerzia e che molto spesso per abitudine o insicurezza non si ha il coraggio di lasciare andare. “Maschere di cera in un sogno” recita la canzone come a simboleggiare una relazione allo sbaraglio. Il singolo è stato scritto a quattro mani dall’artista insieme all’autore Marco Canigiula. Manager Valeria Leo. Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo è un brano che nasce da una riflessione, ovvero che spesso ci lasciamo trasportare dalla quotidianità dimenticandoci il nostro vero scopo: la serenità. In ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 luglio 2022) È in rotazione radiofonica “” (Cantieri Sonori), ildidisponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 12 luglio.è un brano che racconta una storia che solo le rapide possono tenere a galla. Una storia che va avanti a inerzia e che molto spesso per abitudine o insicurezza non si ha il coraggio di lasciare andare. “Maschere di cera in un sogno” recita la canzone come a simboleggiare una relazione allo sbaraglio. Ilè stato scritto a quattro mani dall’artista insieme all’autore Marco Canigiula. Manager Valeria Leo. Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo è un brano che nasce da una riflessione, ovvero che spesso ci lasciamo trasportare dalla quotidianità dimenticandoci il nostro vero scopo: la serenità. In ...

Dal 15 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica "NAGASAKI" (Cantieri Sonori), il nuovo singolo di MAVÌ disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 12 luglio. Nagasaki è un brano che r ...