Monza, si guarda ancora in casa Inter: contatti per Gagliardini (Di venerdì 15 luglio 2022) Non termina la spesa del Monza in casa Inter. Ora nel mirino di Galliani è finito anche Roberto Gagliardini Come riferito dal collega Alfredo Pedullà via Twitter, il Monza è più motivato che mai a continuare la sua spesa di mercato in casa Inter. I brianzoli hanno infatti preso contatti per Gagliardini, ormai tagliato fuori dal progetto tecnico nerazzurro e possibile partente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Non termina la spesa delin. Ora nel mirino di Galliani è finito anche RobertoCome riferito dal collega Alfredo Pedullà via Twitter, ilè più motivato che mai a continuare la sua spesa di mercato in. I brianzoli hanno infatti presoper, ormai tagliato fuori dal progetto tecnico nerazzurro e possibile partente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Monza, si guarda ancora in casa Inter: contatti per Gagliardini Non termina la spesa del Monza in casa Inter. Ora nel mirino di Galliani è finito anche Roberto Gagliardini Come riferito dal collega Alfredo Pedullà via Twitter, il Monza è più motivato che mai a continuare la sua spesa di mercato in casa Inter. I brianzoli hanno infatti preso contatti per Gagliardini, ormai tagliato fuori dal progetto tecnico nerazzurro e possibile partente.