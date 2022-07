Monica Bertini “A Parma non le ricordavo due colline cosi!”, Scollatura esagerata! FOTO (Di venerdì 15 luglio 2022) Monica Bertini è pronta a tornare al lavoro in una forma più splendida che mai, la FOTO al tramonto mette in mostra un panorama unico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come spesso succede a molte vip l’aria di casa sembra far particolarmente bene, la dimostrazione questa volta ce l’ha data la stupenda Monica Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 15 luglio 2022)è pronta a tornare al lavoro in una forma più splendida che mai, laal tramonto mette in mostra un panorama unico PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come spesso succede a molte vip l’aria di casa sembra far particolarmente bene, la dimostrazione questa volta ce l’ha data la stupendaQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

zazoomblog : Monica Bertini “A Parma non le ricordavo due colline cosi!” Scollatura esagerata! FOTO - #Monica #Bertini #Parma… - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Monica Bertini in bikini zebrato ?????????? - FElektronique : Monica Bertini, Giugno 2022 [Images] ~ #FusoElektronique #Blog by @DJMaverix - DJMaverix : Le Migliori #Foto di @monicabertini del mese di #Giugno 2022 ?? #MonicaBertini #Italy #Sport #Calcio #Mediaset… - frsimone206 : RT @dea_channel: la divina Monica Bertini in bikini zebrato ?????????? -