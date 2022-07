Julianne Moore è la Presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2022

(Di venerdì 15 luglio 2022)è la79esimadeldi Venenzia. Già vincitrice di 2 Coppe Volpi e di un Oscar, l’attrice lavorerà con altri 6 giurati, tra cui un Premio Nobel per la Letteratura… Foto Ap Da un regista coreano a una star di Hollywood. Da un premio Oscar a un’altro. Dopo Bong Joon-ho, quello di Parasite, a presiedere la 79esimainternazionale d’artetografica diè stata chiamata. L’attrice americana è stata scelta dal CdaBiennale, su proposta del Direttore artistico del Settore, Alberto Barbera. La kermesse è in programma al Lido ...

Il CdA della Biennale di Venezia ha annunciato oggi i componenti della Giuria della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. A presiederla sarà l'attrice statunitense, 61 anni. La Giuria di Venezia 79 assegnerà ai lungometraggi in Concorso il Leone d'Oro per il miglior film. Verranno assegnati inoltre il Leone d'Argento " Gran Premio della Giuria ...è stata nominata ufficialmente Presidente della Giuria della 79esima edizione del Festival di Venezia . La note attrice premio Oscar presiederà la Giuria Internazionale del Concorso ...Da un premio Oscar a un’altro. Dopo Bong Joon-ho, quello di Parasite, a presiedere la 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022 è stata chiamata Julianne Moore. L’attrice ...Venezia 2022 ha trovato la sua presidente di giuria nell'attrice statunitense Julianne Moore, vincitrice dell'Oscare per "Still Alice".