Joe Dante critica The Mandalorian: "Baby Yoda è una copia di Gizmo di Gremlins" (Di venerdì 15 luglio 2022) In una nuova intervista Joe Dante ha criticato duramente The Mandalorian dichiarando che Baby Yoda è una copia di Gizmo dei Gremlins. Joe Dante ha criticato apertamente The Mandalorian per aver "copiato" Gizmo nel dare vita a Baby Yoda. Il regista è infatti convinto che la principale fonte di ispirazione per la creazione di Grogu sia il film realizzato nel 1984 prodotto da Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus. In un'intervista rilasciata a San Francisco Chronicle, Joe Dante ha dichiarato: "Penso che la longevità dei film sia realmente la chiave di questo personaggio, Gizmo, che è in pratica come ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) In una nuova intervista Joehato duramente Thedichiarando cheè unadidei. Joehato apertamente Theper aver "to"nel dare vita a. Il regista è infatti convinto che la principale fonte di ispirazione per la creazione di Grogu sia il film realizzato nel 1984 prodotto da Steven Spielberg e scritto da Chris Columbus. In un'intervista rilasciata a San Francisco Chronicle, Joeha dichiarato: "Penso che la longevità dei film sia realmente la chiave di questo personaggio,, che è in pratica come ...

