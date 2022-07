Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Esplosioni a Mykolaiv. «Rimanete nei rifugi». Missili su Vinnytsia, 23 morti e oltre 90 feriti (Di venerdì 15 luglio 2022) Guerra in Ucraina, le notizie del 15 luglio. Il bilancio del raid russo a Vinnytsia, nell'ovest dell'Ucraina, è pesantissimo: almeno 23 morti, tra cui 3 bambini, e oltre 90 feriti.... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 luglio 2022)in, ledel 15 luglio. Il bilancio del raid russo a, nell'ovest dell', è pesantissimo: almeno 23, tra cui 3 bambini, e90....

Pubblicità

GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - mannocchia : Pavlo dice che se pure ci fosse un cessate il fuoco domani, per superare il risentimento che la guerra sta portando… - ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Guerra in Ucraina, l’ambasciata Usa a Kiev chiede agli americani: “Lasciate immediatamente Paese” - REstaCorporate : RT @ilfoglio_it: Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li ammazza,… -