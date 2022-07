**Governo: Renzi, 'faremo di tutto per un Draghi bis libero da condizionamenti'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire". Così Matteo Renzi nella enews. "Siamo in mobilitazione permanente da qui a mercoledì - giorno del dibattito in Aula - per consentire che Draghi possa andare avanti. faremo di tutto per avere un Draghi Bis libero dai condizionamenti che affronti le scelte necessarie al Paese. Chi vuole darci una mano può iniziare firmando questa petizione 'Draghi resti a Palazzo Chigi' e facendola girare tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Ci sarebbero molte cose da dire. Su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire". Così Matteonella enews. "Siamo in mobilitazione permanente da qui a mercoledì - giorno del dibattito in Aula - per consentire chepossa andare avanti.diper avere unBisdaiche affronti le scelte necessarie al Paese. Chi vuole darci una mano può iniziare firmando questa petizione 'resti a Palazzo Chigi' e facendola girare tra i ...

