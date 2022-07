Eleonora Daniele | ve la ricordate nel 2001 al Grande Fratello? Irriconoscibile!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 15 luglio 2022)è una delle conduttrici di punta della Rai da diversi anni, macome ha cominciato la sua carriera?era nella seconda edizione delandata in onda nel. In questi anni la conduttrice è molto cambiata. Forse non tutti sanno che prima di diventare una giornalista e prima di partecipare alnella sua seconda edizione,lavorava in banca. Ma andiamo per ordine. La sua prima esperienza sul piccolo schermo non è stata con il reality bensì con la partecipazione a La sai l'ultima? Successivamente alha cominciato la sua carriera di attrice partecipando a La Squadra e alla soap ...