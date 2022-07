Coming out etnico, la sua importanza per la comunità Rom (Di venerdì 15 luglio 2022) Le persone Rom e Sinti sono costantemente discriminate, in tutta Europa. Per questo, spesso, nascondere o negare la propria identità si rivela una strategia di sopravvivenza, capace di celare alle persone Gadje (non Rom) la propria appartenenza etnica e culturale. Dalle scuole dell’infanzia al lavoro, passando per il diritto alla casa, gli ambienti da cui le persone Rom e Sinti sono espulse sulla base di una narrazione pregiudizievole sono le più disparate e le più basilari. “Sono molteplici i falsi miti e false rappresentazioni che ruotano intorno la vita di noi Rom. Una storia raccontata male dai Gadje, fatta di discriminazioni in cui la persona non è mai considerata tale” spiega Ivana Nikolic, artista e attivista Rom precisando che è proprio “a causa di queste narrative diventa quasi impossibile provare un senso di empatia verso uno “z*ngar*”. La distanza generata da quest’assenza ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 15 luglio 2022) Le persone Rom e Sinti sono costantemente discriminate, in tutta Europa. Per questo, spesso, nascondere o negare la propria identità si rivela una strategia di sopravvivenza, capace di celare alle persone Gadje (non Rom) la propria appartenenza etnica e culturale. Dalle scuole dell’infanzia al lavoro, passando per il diritto alla casa, gli ambienti da cui le persone Rom e Sinti sono espulse sulla base di una narrazione pregiudizievole sono le più disparate e le più basilari. “Sono molteplici i falsi miti e false rappresentazioni che ruotano intorno la vita di noi Rom. Una storia raccontata male dai Gadje, fatta di discriminazioni in cui la persona non è mai considerata tale” spiega Ivana Nikolic, artista e attivista Rom precisando che è proprio “a causa di queste narrative diventa quasi impossibile provare un senso di empatia verso uno “z*ngar*”. La distanza generata da quest’assenza ...

