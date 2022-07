Bimbo morto a Sharm El Sheik, la Procura di Palermo interrogherà i genitori (Di venerdì 15 luglio 2022) I magistrati sospettano altre cause alla base della morte del piccolo Andrea Mirabile e del malore del padre Antonio. I funerali si svolgeranno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) I magistrati sospettano altre cause alla base della morte del piccolo Andrea Mirabile e del malore del padre Antonio. I funerali si svolgeranno ...

Pubblicità

SkyTG24 : Bimbo di Lampedusa morto in ospedale a Taormina, aperta inchiesta per omicidio colposo - Corriere : Bimbo morto a Sharm, la Procura sentirà i genitori: «Dubbi sull'intossicazione alimentare» - lacittanews : 15 luglio 2022 15:19 I magistrati sospettano altre cause alla base della morte del piccolo Andrea Mirabile e del ma… - LaRagione_eu : Un bimbo di 6 anni, Andrea Mirabile, è morto mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori a #SharmelSheikh. Anc… - LaStampa : Bimbo morto a Sharm el-Sheikh. Il padre dimesso oggi, domani i funerali. Dubbi sulla causa dell’intossicazione -