Vende suo figlio appena nato per pagarsi la rinoplastica: mamma e acquirenti arrestati (Di giovedì 14 luglio 2022) Era disposta a tutto, pur di operarsi al naso e sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Tutto, anche Vendere il figlioletto appena nato, di 5 giorni, così da 'racimolare' un po' di soldi. Protagonista di una vicenda che sembra surreale una donna russa di 33 anni, originaria di Kaspiyski, che avrebbe venduto il piccolo a 3.400 euro, con l'aiuto di una vicina. Come se il figlio fosse un oggetto. Vende il figlio per un intervento di chirurgia Come ha spiegato il Mirror, la donna ha raccontato agli 'acquirenti', quelli disposti a comprare il piccolo, che non aveva un lavoro, un posto dove vivere. Ma che aveva intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico al naso. Il motivo? Non riusciva a respirare. L'arresto Fortunatamente, la Polizia è ...

