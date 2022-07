Ultime Notizie – Crisi di governo, dove può portare una risposta istituzionale corretta (Di giovedì 14 luglio 2022) La Crisi aperta dal mancato voto dei Cinquestelle sulla fiducia al Dl Aiuti è stata formalizzata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. Poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e rimandato l’esecutivo alle Camere, mercoledì prossimo. Ogni passaggio di una giornata delicatissima è stato scandito secondo una corretta risposta istituzionale. Un percorso voluto dal Quirinale, e concordato con Palazzo Chigi, con l’obiettivo di non concedere spazio a soluzioni ’emotive’, o ‘estemporanee’, non completamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. La Crisi, tutta politica, non è nata tecnicamente da un atto parlamentare, perché il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento e, da un punto di vista teorico, sarebbe potuto andare avanti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Laaperta dal mancato voto dei Cinquestelle sulla fiducia al Dl Aiuti è stata formalizzata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. Poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e rimandato l’esecutivo alle Camere, mercoledì prossimo. Ogni passaggio di una giornata delicatissima è stato scandito secondo una. Un percorso voluto dal Quirinale, e concordato con Palazzo Chigi, con l’obiettivo di non concedere spazio a soluzioni ’emotive’, o ‘estemporanee’, non completamente in linea con quanto previsto dalla Costituzione. La, tutta politica, non è nata tecnicamente da un atto parlamentare, perché ilha incassato la fiducia sul provvedimento e, da un punto di vista teorico, sarebbe potuto andare avanti ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 110.168). Le vittime sono 105 rispetto… - SkyTG24 : #Draghi si dimette: si apre la #crisidigoverno Tutti gli aggiornamenti in diretta - voragano : Questo è il risultato di merce irresponsabili che venduti stanno mettendo a repentaglio l'Italia. Questi coglioni n… - giannelio : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… -