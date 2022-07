Twitter down oggi 14 luglio, inaccessibile (Di giovedì 14 luglio 2022) Twitter down oggi 14 luglio da alcuni minuti e non solo in Italia, sembra che la problematica sia globale per cui si tratta di una grave interruzione. Molti utenti hanno segnalato messaggi di errore “capacità eccessiva” e persino errori che dicevano “questa pagina non è disponibile”. I problemi riguardano il Web, i dispositivi mobili e persino l’app TweetDeck dell’azienda. Elon Musk fa marcia indietro su Twitter? Twitter down oggi In genere è su Twitter che si riversano gli internauti a segnalare il down di altre piattaforme, cose che non è possibile fare oggi perché l’uccellino blu non riesce a volare per il momento. È così downdetector a fornire migliaia di segnalazioni di ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 14 luglio 2022)14da alcuni minuti e non solo in Italia, sembra che la problematica sia globale per cui si tratta di una grave interruzione. Molti utenti hanno segnalato messaggi di errore “capacità eccessiva” e persino errori che dicevano “questa pagina non è disponibile”. I problemi riguardano il Web, i dispositivi mobili e persino l’app TweetDeck dell’azienda. Elon Musk fa marcia indietro suIn genere è suche si riversano gli internauti a segnalare ildi altre piattaforme, cose che non è possibile fareperché l’uccellino blu non riesce a volare per il momento. È cosìdetector a fornire migliaia di segnalazioni di ...

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - simofons : Aprire una crisi mentre Twitter è down è da irresponsabili - fanpage : #TwitterDown, in questi minuti il social funziona a singhiozzo - cottie_Felip : RT @atin_062822: OKAY ONE DOWN NA PO ?? @JoshCullen_s @jah447798 ctto #JOSHTIN #JOSHTINWORLD - xo_shawnay : RT @kvyla_: Ghetto down -