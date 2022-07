Tim Summer Hits cantanti 14 luglio 2022 | ospiti | scaletta terza puntata a Rimini

Pubblicità

RaiRadio2 : 'Ho il tour a ottobre, finito il tour… pausa.' @sangiovann1 con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - RaiRadio2 : .@AmorosoOF con @emastokholma nel backstage esclusivo di #RaiRadio2 per il #TIMSummerHits! L'intervista integral… - RaiRadio2 : 'Sono molto deluso, si è sposato mio fratello e il DJ non ha messo il nostro pezzo!' @BABYKMUSIC e @mikasounds con… - UnDueTreContest : Il #TIMSummerHits fa tappa a Rimini ed è in onda questa sera alle 21.20 su #Rai2. Fra gli artisti attesi: Boomdabas… - Radiomusikblog : Gli ospiti di stasera a Tim Summer Hits -

Hits, ore 21:20 su Rai 2 Andrea Delogu e Stefano De Martino conducono alcune serate all'insegna della musica dal vivo. La croce e la svastica, ore 21:20 su Rai 3 Documentario di Giorgio ...Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono, da Rimini, la terza puntata diHits 2022 : in tv, su Rai 2, in prima serata La terza puntata diHits 2022 va in onda giovedì 14 luglio in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Andrea Delogu e Stefano De ...Nel Palinsesto di questa sera, giovedì 14 luglio 2022, cosa c’è da vedere in televisione Scopriamolo insieme con la guida di ...Giovedì 14 Luglio andrà in onda la terza puntata del Tim Summer hits, qual è la scaletta e i cantanti Musica da sballo, da non perdere.