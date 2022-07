**Peculato: Romani a pm, 'agito in buona fede, soldi su mio conto sono rimborsi'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - "Rispetto ai fatti che mi vengono contestati agii in buona fede nella convinzione di utilizzare somme che erano nella mia personale disponibilità, infatti utilizzai assegni quindi pagamenti tracciabili. Riconosco che da un punto di vista di estetica istituzionale si trattò di operazione non elegante ma comunque attuata in buona fede e mi dichiaro disponibile a mettere a disposizione dette somme". Con queste parole il senatore Paolo Romani, indagato per peculato, si è rivolto al sostituto procuratore di Monza Franca Macchia. Convocato lo scorso 8 luglio, l'esponente politico ha rifiutato di rispondere all'interrogatorio e ha reso dichiarazioni spontanee dicendosi pronto a restituire il denaro - circa 350mila euro - al centro dell'indagine. Secondo la tesi accusatoria il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug. (Adnkronos) - "Rispetto ai fatti che mi vengono contestati agii innella convinzione di utilizzare somme che erano nella mia personale disponibilità, infatti utilizzai assegni quindi pagamenti tracciabili. Riconosco che da un punto di vista di estetica istituzionale si trattò di operazione non elegante ma comunque attuata ine mi dichiaro disponibile a mettere a disposizione dette somme". Con queste parole il senatore Paolo, indagato per peculato, si è rivolto al sostituto procuratore di Monza Franca Macchia. Convocato lo scorso 8 luglio, l'esponente politico ha rifiutato di rispondere all'interrogatorio e ha reso dichiarazioni spontanee dicendosi pronto a restituire il denaro - circa 350mila euro - al centro dell'indagine. Secondo la tesi accusatoria il ...

