Omicidio Niccolò Ciatti: scomparso il killer Bissoultanov, condannato a 15 anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Bissoultanov era stato condannato a 15 anni di carcere per il pestaggio fatale, non si è presentato in udienza. condannato per la morte di Niccolò Ciatti. A dare la notizia è stata la famiglia di Ciatti, Bissoultanov non essendosi presentato all'udienza il magistrato ha emesso un mandato d'arresto internazionale. Era in libertà vigilata in Spagna, dopo che era stato scarcerato. Il 3 giugno scorso era stato condannato per l'Omicidio volontario di Ciatti, che è stato ucciso da un calcio alla testa durante una lite. Le parole di Luigi Ciatti, papà di Niccolò: "Purtroppo, nonostante i nostri timori che avevamo evidenziato, Bissoultanov è riuscito a ...

