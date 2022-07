Morto Eugenio Scalfari | minuto di silenzio al Senato durante la discussione sul Dl Aiuti | l’applauso dell’Aula – Video

Pubblicità

repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica - Agenzia_Ansa : FLASH | È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni #ANSA - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: È morto Eugenio #Scalfari, il fondatore di #Repubblica. Una vita da #giornalista patriarca - juornoit : #Juorno Lutto nel mondo del #giornalismo italiano: è morto #EugenioScalfari #Repubblica #Espresso -

all'età di 98 anniScalfari , fondatore del quotidiano La Repubblica e del primo settimanale italiano d'inchiesta, L'Espresso . Scalfari è stato il primo direttore - manager dell'...a 98 anniScalfari, fondatore di Repubblica e co - fondatore del settimanale L'Espresso. Un'eredità culturale e non solo. Fondatore di Repubblica e padre de L'Espresso,Scalfari, ...È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni e l’annuncio arriva proprio dal quotidiano da lui fondato. Nato il 6 aprile del 1924 a Civitavecchia, è stato giornalista ma anche “e ...Roma, 14 lug – Eugenio Scalfari è morto. Quello Scalfari che apparteneva al Guf (Gruppo universitario fascista), e che aveva scritto su riviste legate al regime come Nuovo Occidente Il punto “dritto” ...