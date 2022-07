Molfetta | occlusione intestinale | operato d’urgenza a 107 anni Nonno Giovanni è già tornato a casa

(Di giovedì 14 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:, a 107, per un’che poteva costargli cara.Giov, classe 1915 e una straordinaria longevità retaggio delle sue origini sarde, ora è giàtra nipoti e bisnipoti, dopo aver superato con successo l’eccezionale intervento chirurgico al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi nella Chirurgia dell’Ospedale di, diretta dal dott. Stefano Camporeale. Per il paziente ultracentenario sono stati giorni lunghi e difficili. Prima l’arrivo in Pronto Soccorso a Corato, città di residenza, dove sono state eseguite le valutazioni clinico-strumentali preliminari che hanno confermato la diagnosi di ostruzione ...

Pubblicità

NoiNotizie : Molfetta (#Bari): occlusione intestinale, operato d'urgenza a 107 anni - corrmezzogiorno : #Bari Nonno Giovanni operato a 107 anni: sta bene ed è tornato a casa - Puglia_in : MOLFETTA - Nella Chirurgia dell’Ospedale di Molfetta, diretta dal dottor Stefano Camporeale eccezionale intervento… -

A 107 anni è stato operato d'urgenza nell'ospedale di, nel Barese, per un'intestinale e i medici sono riusciti a salvargli la vita. Nonno Giovanni, classe 1915, è già tornato a casa tra nipoti e bisnipoti, dopo aver superato con ...Operato d'urgenza, a 107 anni, per un'intestinale che poteva costargli cara. Nonno ...chirurgico al quale è stato sottoposto nei giorni scorsi nella Chirurgia dell'Ospedale di, ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Operato d’urgenza, a 107 anni, per un’occlusione intestinale che poteva costargli ... nei giorni scorsi nella Chirurgia dell’Ospedale di Molfetta, diretta ...A 107 anni è stato operato d’urgenza nell’ospedale di Molfetta, nel Barese, per un’occlusione intestinale e i medici sono riusciti a salvargli la vita. Nonno Giovanni, classe 1915, è già tornato a cas ...