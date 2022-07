Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - windsurf1959 : RT @fabriziobarca: Se ci è rimasto un pizzico di humour la battuta di Ricciardi M5S è deliziosa e ci ricorda i tempi di scuola con quel com… - alepileri67 : RT @fabriziobarca: Se ci è rimasto un pizzico di humour la battuta di Ricciardi M5S è deliziosa e ci ricorda i tempi di scuola con quel com… - Marotta14Mauro : RT @ultimora_pol: #Italia Riccardo #Ricciardi: 'Ogni volta che il M5S pone un problema politico preciso, Draghi prende e va al Quirinale.'… - MgmMele : RT @fabriziobarca: Se ci è rimasto un pizzico di humour la battuta di Ricciardi M5S è deliziosa e ci ricorda i tempi di scuola con quel com… -

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato Riccardoal termine dell'assemblea congiunta delin cui Conte ha annunciato che oggi il Movimento lascera' i banchi del Senato e non votera' la fiducia. 14 luglio 2022Una soluzione che a taluni - i più barricaderi, come i vicepresidentie Gubitosa - ... Sono da poco passate le 22 e cala il sipario sulla giornata più lunga dell'avvocato da leader del. ... M5s, Ricciardi: "Dl aiuti non sufficiente, per coerenza non voteremo fiducia al Senato" - Italia 'Sentiamo la responsabilita' di non partecipare al voto al Senato coerentemente con quanto fatto alla Camera e in Consiglio dei ministri.'Nel momento nel quale il governo mette al centro della sua azione la lotta alla precarietà credo sarebbe paradossale mettere in crisi il governo', ha aggiunto Letta. E il governo 'dei migliori' è imm ...