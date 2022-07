M5s, gli eletti appoggiano la linea di Conte ma D’Incà, Buffagni e Crippa sono contrari: “Rischiamo di regalare il paese al centrodestra” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha preso la sua scelta. Oggi in Senato i senatori grillini usciranno dall’Aula al momento del voto sul decreto-legge “Aiuti”. Una decisione che comporterà la salita al Quirinale del presidente del Consiglio Mario Draghi e la probabile apertura di una crisi di governo. “Non possiamo che agire con coerenza e linearità, i cittadini non comprenderebbero una soluzione diversa”, ha detto Giuseppe Conte nell’assemblea congiunta del Movimento annunciando la scelta. Dichiarazioni accolte da una standing ovation di una parte dei parlamentari riuniti. Tutti concordi sull’Aventino parlamentare? Non proprio. Dentro i 5 Stelle, anche durante la stessa assemblea, sono arrivate prese di posizione molto distanti da quelle di Conte. Il primo è il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha preso la sua scelta. Oggi in Senato i senatori grillini usciranno dall’Aula al momento del voto sul decreto-legge “Aiuti”. Una decisione che comporterà la salita al Quirinale del presidente del Consiglio Mario Draghi e la probabile apertura di una crisi di governo. “Non possiamo che agire con coerenza erità, i cittadini non comprenderebbero una soluzione diversa”, ha detto Giuseppenell’assemblea congiunta del Movimento annunciando la scelta. Dichiarazioni accolte da una standing ovation di una parte dei parlamentari riuniti. Tutti concordi sull’Aventino parlamentare? Non proprio. Dentro i 5 Stelle, anche durante la stessa assemblea,arrivate prese di posizione molto distanti da quelle di. Il primo è il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca: ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso. Il resto bisogna chiederlo a Mattarella'. Lo ha de… - borghi_claudio : I 'rumors' su possibile fiducia sul decreto aiuti, cosa che metterebbe in difficoltà il M5S che ha presentato gli e… - AntoAnci : #Italia Quando Giuseppe #Conte ha annunciato che il M5S non parteciperà al voto di fiducia al Senato, i parlamentar… - ConteZero76 : Facciamo che se il governo Draghi non cade nonostante la defezione del #M5S si fa un bel rimpasto e si manda Giusep… - nshongi : RT @luciodigaetano: Noterei un particolare sotto gli occhi di tutti e stranamente trascurato: l'apertura della #crisi da parte del #M5S è a… -