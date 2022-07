Letta | ' La scelta del M5s ci divide' Di Maio | ' Da mesi pianificavano la rottura'

Pubblicità

TgLa7 : Governo: Letta, la scelta del M5s ci divide #crisigoverno - Gina76280162 : RT @dariodangelo91: Attenzione. #Letta: 'La scelta del #M5s ci divide'. - scuroscuroscuro : RT @lucianoghelfi: #Letta tranchant: la decisione di #M5S di non votare la fiducia al #decretoAiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo… - Pgattino : RT @lucabrusc1: #Letta tranchant: la decisione di #M5S di non votare la fiducia al #decretoAiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo att… - PIERPAO67864611 : RT @lucabrusc1: #Letta tranchant: la decisione di #M5S di non votare la fiducia al #decretoAiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo att… -

- "Quello che è accaduto ovviamente è un passaggio di discontinuità molto forte di cui si deve prendere atto e non si può fare finta di niente", lo ha detto stamattina il leader del Pd Enrico. "...Prendiamo atto di questa, non è la nostra: è unache ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia'. Così il segretario del Pd, Enrico, in un punto stampa a Milano. In ...MILANO (ITALPRESS) - 'Non siamo disponibili a tirare avanti purchè sia. Se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza ...Le reazioni del mondo politico alla decisione dei pentastellati di astenersi dal voto di fiducia sul Dl Aiuti. Preme per le elezioni Giorgia Meloni. Salvini: Piena sintonia con il Cavaliere ...