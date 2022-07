La BBC aumenta gli stipendi delle star. E scoppia il caos

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il capo della BBC costretto a difendere gli aumenti dio dei presentatori più importanti The Times, di Jake Kanter, pag. 1 Sei dei dieci presentatori più pagati della BBC hanno ricevuto aumenti dio quest’anno, in un momento in cui l’azienda sostiene di essere in fase di contenimento. Alan Shearer, Fiona Bruce e Vanessa Feltz hanno ricevuto un aumento dio, nonostante la BBC abbia dichiarato di dover affrontare una pressione finanziaria senza precedenti. L’emittente ha un buco di 1,4 miliardi di sterline nelle sue finanze dopo che i ministri hanno congelato il canone a 159 sterline a gennaio. Il suo rapporto annuale afferma, tuttavia, che la spesa salariale per i talenti in onda è rimasta all’incirca allo stesso livello, 130 milioni di sterline, con una percentuale maggiore spesa per i top earners. La spesa ...