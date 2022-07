Jeff Goldblum rimpiazza Hugh Grant nella serie KAOS di Netflix sulla mitologia greca: sarà lui il nuovo Zeus (Di giovedì 14 luglio 2022) Jeff Goldblum sostituisce Hugh Grant nella serie KAOS di Netflix: spetterà quindi all’attore di Jurassic World Il Dominio interpretare il dio Zeus nella rivisitazione in chiave moderna, cupa ma comica, della mitologia greca. Da quanto si apprende da Deadline, Grant ha avuto problemi nel riuscire a incastrare i suoi impegni lavorativi e ha dovuto lasciare il cast della serie. KAOS è sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World. Jeff Goldblum interpreterà uno Zeus “apparentemente onnipotente” ma “disperatamente insicuro”, che arriva a temere che il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)sostituiscedi: spetterà quindi all’attore di Jurassic World Il Dominio interpretare il diorivisitazione in chiave moderna, cupa ma comica, della. Da quanto si apprende da Deadline,ha avuto problemi nel riuscire a incastrare i suoi impegni lavorativi e ha dovuto lasciare il cast dellaè sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World.interpreterà uno“apparentemente onnipotente” ma “disperatamente insicuro”, che arriva a temere che il ...

