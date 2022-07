Europei femminili 2022 | tutte le possibili combinazioni per il passaggio del turno dell’Italia

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ancora 90 minuti separano l’Italia femminile dal conoscere il proprio destino negli. Le ragazze di Bertolini infatti, hanno trovato solo un punto in 2 gare: sconfitta per 5-1 contro la favoritissima Francia e pareggio per 1-1 contro l’Islanda. Le azzurre dovranno quindi affrontare il Belgio, reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Islanda e in attesa di giocare contro la Francia. Teoricamente, queste ultime sono la forza più debole del girone, ed è quindi possibile aspettarsi che lunedì arrivi la prima vittoria delle azzurre, nonché, sempre contro le belga, la vittoria delle cugine francesi stasera. Francia che, inoltre, dovrà anche giocare contro l’Islanda nel terzo match, sempre lunedì. Eccoleper ildel ...

Valentina Bergamaschi esulta dopo il gol all'Islanda Manchester, 14 luglio 2022 - Speranze di passaggio ai quarti di finale ancora accese per l' Italia , che contro l' Islanda pareggia in rimonta 1 - ...La sua marcatura " arrivata precisamente a 2' e 35'' " è la più veloce mai subita dall'Italia nella fase finale degli. Non passa molto, e all'11' l'Islanda si rende nuovamente ...Non il risultato che ci si aspettava, ma resta tutto pienamente nelle mani delle azzurre. L'Italia, nella seconda giornata del Girone D degli Europei di calcio femminile 2022 pareggia per 1-1 con l'Is ...Ancora un risultato non soddisfacente per l’Italia di calcio femminile: le azzurre di ct Bertolini non sono riuscite a trovare la vittoria agli Europei femminili in corso in Gran Bretagna. L’Islanda s ...