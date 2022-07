Egitto: bimbo morto a Sharm, sabato i funerali a Palermo (Di giovedì 14 luglio 2022) Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - Saranno celebrati sabato prossimo, alle 10, nella chiesa di San Basilio, a Palermo, i funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni morto in Egitto mentre era in vacanza con i genitori in un resort a Sharm El Sheik. Ieri sul corpo del bimbo è stata eseguita una nuova autopsia dopo quella disposta dalle autorità egiziane. La Procura di Palermo, in seguito all'esposto presentato dallo studio legale Giambrone & Partners che assiste la famiglia, ha aperto un fascicolo e nominato un collegio di periti. Ieri all'Istituto di medicina legale del Policlinico è stato effettuato il nuovo esame autoptico che, però, non ha chiarito le cause della morte. Bisognerà attendere gli esiti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022), 14 lug. (Adnkronos) - Saranno celebratiprossimo, alle 10, nella chiesa di San Basilio, a, idel piccolo Andrea Mirabile, ildi sei anniinmentre era in vacanza con i genitori in un resort aEl Sheik. Ieri sul corpo delè stata eseguita una nuova autopsia dopo quella disposta dalle autorità egiziane. La Procura di, in seguito all'esposto presentato dallo studio legale Giambrone & Partners che assiste la famiglia, ha aperto un fascicolo e nominato un collegio di periti. Ieri all'Istituto di medicina legale del Policlinico è stato effettuato il nuovo esame autoptico che, però, non ha chiarito le cause della morte. Bisognerà attendere gli esiti ...

Pubblicità

lapinessafrancy : Anziché piangere una disgrazia, un povero bimbo e una povera famiglia colpita da una immane tragedia, come sempre s… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Seconda autopsia sul corpo di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di sei anni morto durante una vacanza con i genitori in Egit… - QdSit : Seconda autopsia sul corpo di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di sei anni morto durante una vacanza con i gen… - zazoomblog : Vittorio Sgarbi e il bimbo morto a Sharm: «Non capisco perché scegliete l’Egitto per le vacanze. Restate in Italia»… - zazoomblog : Vittorio Sgarbi e il bimbo morto a Sharm: «Non capisco perché scegliete l’Egitto per le vacanze. Restate in Italia»… -