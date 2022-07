++ Corte Ue boccia ricorso su trasferimento Ema ad Amsterdam ++ (Di giovedì 14 luglio 2022) La Corte di Giustizia dell'Ue ha respinto il ricorso presentato dall'Italia e dal Comune di Milano contro la decisione di stabilire ad Amsterdam la sede dell'agenzia europea del farmaco (Ema). La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi Giustizia dell'Ue ha respinto ilpresentato dall'Italia e dal Comune di Milano contro la decisione di stabilire adla sede dell'agenzia europea del farmaco (Ema). La ...

Pubblicità

glooit : ++ Corte Ue boccia ricorso su trasferimento Ema ad Amsterdam ++ leggi su Gloo - youfullwellness : #yourfullwellness ++ Corte Ue boccia ricorso su trasferimento Ema ad Amsterdam ++ - CAusoni : RT @DeShindig: fallimento annunciato, sbandierato come trionfo del vaccino italico (a mo’ di Putin), conferenza di presentazione di risulta… - Mirarch3 : RT @DeShindig: fallimento annunciato, sbandierato come trionfo del vaccino italico (a mo’ di Putin), conferenza di presentazione di risulta… - gpellarin84 : RT @DeShindig: fallimento annunciato, sbandierato come trionfo del vaccino italico (a mo’ di Putin), conferenza di presentazione di risulta… -