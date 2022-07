Comunità energetiche e sociali al Sud: al via la gara da 1,5 milioni di euro (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Comunità energetiche rinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Le Comunità energetiche si fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano prosumers, cioè utenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del processo di produzione (producer) e gestione dell’energia e delle risorse garantite dal sistema di incentivi e remunerazioni previsto per la parte di energia condivisa. La Fondazione Con Il Sud lancia il “Bando per le Comunità energetiche e sociali al Sud” mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per favorire la nascita ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) Lerinnovabili sono enti giuridici composti da soggetti che, su base volontaria, si riuniscono per produrre e consumare energia elettrica pulita. Lesi fondano su un modello decentrato e diffuso in cui i cittadini diventano prosumers, cioè utenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente alle diverse fasi del processo di produzione (producer) e gestione dell’energia e delle risorsentite dal sistema di incentivi e remunerazioni previsto per la parte di energia condivisa. La Fondazione Con Il Sud lancia il “Bando per leal Sud” mettendo a disposizione 1,5diper favorire la nascita ...

