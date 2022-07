Addio a Eugenio Scalfari, fondatore de L’Espresso e La Repubblica (Di giovedì 14 luglio 2022) Giornalismo in lutto: è morto Eugenio Scalfari, fondatore del settimanale L’Espresso e del quotidiano La Repubblica. L’autorevole e influente giornalista, editorialista e scrittore si è spento all’età di 98 anni: la notizia della sua scomparsa è giunta nella mattinata di giovedì 14 luglio. Grande innovatore, nel 1955, con il giornalista e scrittore Arrigo Benedetti ha dato vita rivista “L’Espresso” e nel 1976 a “La Repubblica” di cui è stato direttore per vent’anni. Raccontò la politica ma ne fu anche attore in prima persona: partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista italiano (1968-72), vicepresidente del Gruppo editoriale L’Espresso e insignito di prestigiose onorificenze come quella di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Giornalismo in lutto: è mortodel settimanalee del quotidiano La. L’autorevole e influente giornalista, editorialista e scrittore si è spento all’età di 98 anni: la notizia della sua scomparsa è giunta nella mattinata di giovedì 14 luglio. Grande innovatore, nel 1955, con il giornalista e scrittore Arrigo Benedetti ha dato vita rivista “” e nel 1976 a “La” di cui è stato direttore per vent’anni. Raccontò la politica ma ne fu anche attore in prima persona: partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista italiano (1968-72), vicepresidente del Gruppo editorialee insignito di prestigiose onorificenze come quella di ...

